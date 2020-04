Kickbokserzy Akademii Sportów Walki Knockout Zielona Góra – podobnie jak cały sportowy świat – z utęsknieniem czekają na optymistyczne sygnały w walce z epidemią koronawirusa. Zielonogórscy przedstawiciele sportów walki próbują indywidualnie dbać o formę, choć – wiadomo – nie jest to proste.

Trener akademii Tomasz Pasek opowiada nam o tym, co słychać u jego podopiecznych:

Nie robimy żadnych konspiracyjnych treningów. Ci zawodnicy, którzy trenują od wielu lat, są ukształtowanymi ludźmi i radzą sobie. Wiadomo, że to nie jest to samo. To tez czas, by sprawdzić swój charakter. Poza tym sprawdza się kreatywność trenerów jak i samych zainteresowanych.