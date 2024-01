Zainspirowani kartą praw podstawowych Unii Europejskiej tworzymy dla Was treści ważne społecznie. Chcemy podnosić świadomość w tym temacie i przedstawiać dobre praktyki, które są i świetnie działają w naszym regionie. Pragniemy zastanowić się też nad tym co można zrobić jeszcze lepiej, by żyło się nam wszystkim dobrze.

W pierwszym odcinku naszymi gośćmi są:

– Mateusz Czechowski – Dom dziennej opieki Alternatywy, Aktywna Przestrzeń Seniora.

– Piotr Frołowicz – Grupa Alivio, prowadzi między innymi Centrum Wytchnieniowe w Zielonej Górze oraz szeroko pojęte wsparcie dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Rozmawiamy o prawie do godnego życia. Prawie, które przysługuje nam wszystkim, także gdy jesteśmy już starsi, z niesprawnościami, gdy wymagamy stałej pomocy.

Zależy nam na Waszej aktywności. Dzielcie się z nami swoimi przemyśleniami, komentujcie. To dla nas ważne!

Szukajcie też KARTY NA STÓŁ na Facebooku ZTE Civilitas, TikToku Karta na stół!, Instagramie, Threads i YouTube ZTE Civilitas.