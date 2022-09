tel. 782 025 219, mail: paluszki@gryka.org

Gryka! jest marką przedsiębiorstwa społecznego Dalej Razem sp. z o.o. Istnieją od 2013 roku. To firma, która zatrudnia dorosłe osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do produkcji paluszków gryczanych w 5 smakach. Przekąski te nie zawierają glutenu, kazeiny i cukru. do produkcji ich nie używa się konserwantów i sztucznych barwników. Jest to produkt wegański. Właścicielem Spółki jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym “Dalej Razem”. Głównymi odbiorcami paluszków nie są osoby na diecie bezglutenowej, ale osoby dbające o zdrowie, poszukujące alternatywy dla masowo produkowanej żywności.