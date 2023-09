Zara Larsson prezentuje singiel „On My Love”, który powstał we współpracy z bijącym rekordy artystą i producentem Davidem Guettą.

To już kolejne spotkanie tych dwojga, którzy wcześniej stworzyli „This One’s For You” – oficjalny singiel UEFA EURO 2016. „On My Love” to gotowy na Ibizę hit przepełniony namacalną szwedzką melancholią. Larsson komentuje: „On My Love” opowiada o związkach, które masz w swoim życiu, a które znaczą dla ciebie tak wiele, że poświęciłbyś im wszystko. Niezależnie od tego, czy jest to związek platoniczny, związek z członkiem rodziny, kochankiem, przyjaźnią czy czymkolwiek innym – wszyscy potrzebujemy kogoś, kto po prostu przyniesie ci czystą radość, bo o to właśnie chodzi w życiu.