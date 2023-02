Sprzedający multiplatyny fenomen muzyki pop, Zara Larsson, powraca dziś z nowym, niezwykle inspirującym singlem „Can’t Tame Her”.

Utwór został napisany przez Zarę, jej wieloletnich współpracowników jak MNEK, MTHR oraz przez nagrodzonego Grammy amerykańskiego producenta Danję (Britney, Timabland). Premiera „Can’t Tame Her” stanowi początek nowej ery artystki. Towarzyszący premierze, oddający energię piosenki teledysk został nakręcony w Pradze. Choreografię stworzył JaQuel Knight, który wcześniej pracował przy kultowym już teledysku do „Love Me Land”.

To pierwsze wydawnictwo z nadchodzącego trzeciego albumu Zary Larsson. „Can’t Tame Her” jest też początkiem jej nowego sojuszu między własną wytwórnią Sommer House a Epic/Black Butter Records. Po przejęciu kontroli nad własnym katalogiem, który liczy już ponad 9 miliardów streamów, umowa zaledwie 25-letniej artystki trafiła na pierwsze strony światowych gazet.

„Can’t Tame Her” to naprawdę odważny krok. Talent Larsson prowokuje i wciąż przekracza granice popkultury. Z każdym ruchem po cichu tworzy historię i bije kolejne rekordy: jej debiutancki album „So Good” (2017) jest jednym z najczęściej odtwarzanych debiutanckich albumów na Spotify nagranych przez kobietę.