Zalia, jedna z najciekawszych młodych artystek na polskiej scenie muzycznej, prezentuje nowy utwór, który na pewno zagości na długo w sercach jej słuchaczy. „list do niej” to kolejny singiel zapowiadający drugą płytę wokalistki, a jednocześnie jej najbardziej osobista kompozycja, w której dzieli się swoimi przemyśleniami na temat miłości, straty i pogodzenia się z przeszłością.

Singiel to połączenie refleksyjnej treści z charakterystycznym dla Zalii energetycznym brzmieniem, na które składa się nowoczesny pop z wpływami muzyki alternatywnej. W „liście do niej” Zalia zwraca się do przyszłej dziewczyny swojego byłego partnera. Piosenka to swoista rozmowa z osobą, która w rzeczywistości nie istnieje w życiu artystki, ale która zajmie jej miejsce przy boku kogoś, kogo kiedyś kochała. Te słowa to zestaw spraw, o które chciałoby się zapytać, widząc niegdyś bliską osobę z kimś nowym. Tekst pełen jest emocji – od tęsknoty i smutku, przez refleksję, aż po akceptację. To przemyślana, dojrzała opowieść o tym, jak trudne może być rozstanie, ale też jak ważne jest znalezienie ukojenia i spokoju.