To zdecydowanie lato pełne sukcesów dla Wiktora Dyduły! Jego ostatni singiel „Tam słońce, gdzie my” na dobre rozgościł się we wszystkich polskich rozgłośniach radiowych i chyba mało kto nie nuci go pod nosem w drodze na wakacje lub wracając z pracy w ciepły letni wieczór. Lada moment, bo już 31 sierpnia, Wiktora będzie można oglądać także na ekranach telewizorów, bowiem sprawdził się całkiem nowej roli, biorąc udział w kolejnej edycji hitu stacji TVN – Azja Express. Żaden z tych sukcesów nie byłby możliwy bez ogromnego wsparcia fanów, co artysta podkreśla na każdym kroku i co postanowił także odpowiednio im wynagrodzić!