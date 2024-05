Vix.N twórca ogólnopolskiego hitu “Ne Rozumiju”, który został rewelacyjnie przyjęty przez fanów oraz stacje radiowe, o czym świadczy pierwsze miejsce na AirPlay czy wielomilionowe wyświetlenia na Spotify i YouTube, powraca z nową piosenką.

“Różyczka” to intymna podróż w głąb siebie. Mówi o dojrzewaniu, rozczarowaniach związanych z niepowodzeniami na drodze do spełnienia i o determinacji w dążeniu do rozkwitu. Symbolika róży nie jest przypadkowa – jej złożoność wpasowuje się idealnie w mistyczny klimat utworu. Kwiat jest piękny, może też zranić kolcami. W zestawieniu z muzyką nasuwają się pewne podobieństwa.