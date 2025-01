“Do dna” to najnowszy singiel zespołu Varius Manx & Kasi Stankiewicz

Koniec czekania! Najnowszy singiel Varius Manx i Kasi Stankiewicz już tu jest!

Kawałek muzyczny “Do dna” to pozycja idealna na nadchodzący okres karnawału. Premierowy utwór zachowuje szlachetność dźwięku i przesłania, znak jakości Varius Manx od lat, jednocześnie zarażając dobrą energią i wprawiając ciało słuchacza w ruch.

– „Do dna” to nie jest piosenka „procentowa” To piosenka o chęci bycia z kimś do końca. O predyspozycjach ludzkich, dających szansę na zaskakującą

obserwację, że akceptacja i lojalność istnieją i mają się dobrze, jeśli im się na to pozwoli – mówi wokalistka Varius Manx i autorka tekstu, Kasia

Stankiewicz.

– To radosny i tętniący życiem utwór …hipnotyzujący i taneczny, który – mam nadzieję – przypadnie Wam do gustu. Z serca polecam – dodaje lider zespołu, Robert Janson.