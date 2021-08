Urszula, od 35 lat na scenie, z wieloma sukcesami balansuje między rockiem i popem, podbijając serca kolejnych pokoleń słuchaczy. Premierowy utwór „Kilka słów” to nowy rozdział w imponującym dorobku jednej z najpopularniejszych polskich artystek.

Urszula w swoim najnowszym singlu zachwyca niepowtarzalną barwą głosu, ekspresją oraz naturalnością. Tekst do utworu „Kilka słów” napisała Magdalena Wójcik (Goya), a muzykę skomponowali Bartek Wielgosz i Jerzy Runowski.

Do teledysku Urszula zaprosiła cudowne i zdolne kobiety, pełne pasji i energii do działania. Jak tłumaczy artystka: – Chcieliśmy pokazać, że każda kobieta, niezależnie jak wygląda czy jest grubsza, czy chudsza, za wysoka czy za niska, ma inny kolor skóry czy uprawia męski sport, to jest piękna i wyjątkowa.

Teledysk to motywujący obrazek z przesłaniem, że warto być sobą i pokazać ogromną siłę, którą mają kobiety. Za reżyserię odpowiedzialni są Dawid Ziemba i ekipa Mind Production.