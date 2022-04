Sławny YouTuber Trinidad Cardona, nigeryjski supergwiazdor Davido oraz katarska artystka Aisha połączyli siły we wspólnej piosence „Hayya Hayya (Better Together)”, towarzyszącej główną rolę w losowaniu grup do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mundial z udziałem reprezentacji Polski, której kapitanem jest Robert Lewandowski, odbędzie się pod koniec roku w Katarze.