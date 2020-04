ToTheMoon rozpoczęli 2020 rok nominacją do Grammy, a teraz pora na kolejny ważny krok w karierze – prezentujemy singiel „Nothing To Lose”, który powstał we współpracy z Nico Santosem. Brzmienie odwołujące się do najlepszych tradycji hitów z lat 80. połączone z mocnym wokalem Nico tworzy elektryzującą mieszankę, od której trudno się uwolnić!

To nie przypadek, że ToTheMoon znaleźli się w studiu z Nico Santosem – artyści współpracowali już w przeszłości nad innymi utworami, ale teraz po raz pierwszy niemiecki gwiazdor użyczył swojego wokalu w kawałku duetu. Autor takich hitów jak „Rooftop”, „Safe”, „Unforgettable” czy „Better” ft. Lena króluje na listach przebojów w Niemczech, nie dając szans takim gwiazdom jak Ed Sheeran czy Ariana Grande. Santos już wkrótce wyda swój drugi album, „Nico Santos”, a „Nothing To Lose” również znajdzie się na krążku.

ToTheMoon to jeden z najgorętszych duetów na niemieckiej scenie muzycznej. Kompozytorzy i producenci Abaz oraz X-plosive w ciągu ostatnich lat pisali hity dla innych wykonawców. Na koncie mają ponad 50 odznaczeń – złotych, platynowych i diamentowych płyt. Współpracowali m.in. z takimi wykonawcami jak Kool Savas, Kollegah & Raf Camora / 187 Strassenbande, Rea Garvey czy właśnie Nico Santos. Niedawno pojawili się na szczycie US Billboard Charts za sprawą produkcji dla PnB Rock i Lil Nas X.