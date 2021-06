Niemiecko-chorwacki DJ i producent Topic łączy siły z dwukrotnie nominowaną do Grammy Bebe Rexhą w utworze „Chain My Heart”.

W typowym dla Topica stylu, „Chain My Heart” obraca się wokół przejmującego poczucia tęsknoty, otulonego energetycznym i pozytywnym brzmieniem. To połączenie ma już swoją adekwatną nazwę: melancholijny banger. Najprościej mówiąc, to utwór, który oddziałuje emocjonalnie na słuchaczy, ale jednocześnie sprawia, że nogi same rwą się do tańca.