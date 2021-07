Tomasz Makowiecki prezentuje nowy singiel „Bardziej niż zwykle” – i zgodnie z tytułem, jest to powrót wyczekiwany bardziej niż zwykle, bo to pierwszy od dawna premierowy materiał artysty. Od wydania albumu „Moizm”, który w środowisku muzyki alternatywnej jest już uważany za kultowy, minęło już osiem lat.

Tomasz Makowiecki tak mówi o najnowszym utworze „Bardziej niż zwykle”: – Zwłaszcza ostatni rok pokazał, że zmiany zawsze były i są nieuniknione. Trudno powiedzieć właściwie, czy ta piosenka jest rodzajem powrotu – czy jeśli pewne rzeczy wymagają większej ilości czasu, to są czymś oderwanym, zupełnie innym od tego, co nastąpiło wcześniej?

Zarówno piosenka, którą napisał Tomek Makowiecki wraz z Michałem Wiraszko, jak i klip wyreżyserowany przez Macieja Buchwalda, (premiera wkrótce!) mówią o zmianach, innych spojrzeniach, które mogą zarówno przybliżać, jak i oddalać. Więc chyba jedyne co nam pozostało, to bycie otwartymi.