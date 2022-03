Tom Grennan powraca z nowym, gorącym singlem „Remind Me”. Euforyczny kawałek nagrany w północno-zachodnim Londynie z LostBoy (Griff, Anne-Marie, Dua Lipa) podnosi kurtynę przed tym, co zapowiada się na wielki rok 2022 dla urodzonej w Bedford gwiazdy.

Z dwoma platynowymi singlami na liście Top 10, albumem #1 w Wielkiej Brytanii, dwiema nominacjami do nagrody BRIT Award, 100 tys. sprzedanych biletów na koncerty i ponad miliardem streamów – „Remind Me” to powrót Toma Grennana z przypływem twórczej energii. Singiel oddaje świeże spojrzenie i wdzięczność Toma za osoby w jego życiu oraz magię przypadkowego ponownego spotkania.

Tom opowiada: „Chciałem napisać piosenkę, która przypomni mi o momencie mojego życia, w którym zdałem sobie sprawę, że zrezygnowałem z czegoś, co naprawdę zmieniło je w dobry sposób. To piosenka o ponownym spotkaniu. To takie uczucie, gdy jesteś na szczycie kolejki górskiej i myślisz: to jest najlepsze uczucie”.

Tom pracuje obecnie nad nową muzyką na swój oczekiwany trzeci albumu. „Mam nową historię do opowiedzenia”, zdradza artysta.