„Never Look Back” Toma Gregory’ego to dynamiczny utwór, który zaczyna się jak ballada na fortepian. Szybko przemienia się jednak w ogromny hymn. Tom śpiewa o specyficznym momencie, który wielu zna z doświadczenia – czymś pomiędzy zerwaniem a trzymaniem się drugiej osoby, podpartym emocjonalnym odpychaniem i przyciąganiem się nawzajem. Tom w końcu oświadcza: „No, I’ll never look back, I’ll never look back”.

„To piosenka o wchodzeniu w związek z kimś, kto bez wątpienia ostatecznie cię zawiedzie. Desperacko wciąż chwytasz się nadziei”, mówi artysta. Mimo rozdzierającego serce przesłania, piosenka została napisana podczas fali upałów w Londynie: „Myślę, że zmieniło to sposób, w jaki podeszliśmy do brzmienia. Na tej płycie naprawdę można poczuć i usłyszeć lato!”. Klip to dosłowne spojrzenie wstecz – Tom powrócił do Blackpool, rodzinnego miasta z widokiem na Morze Irlandzkie na północno-zachodnim wybrzeżu Anglii. W wyreżyserowanym przez Ozzy’ego Pullina teledysku możemy zobaczyć rodowitych mieszkańców. „Ten klip to w zasadzie mój list miłosny do północy. Niesamowite było zobaczyć, jak wszyscy pracowali nad teledyskiem, o jakim nawet mi się nie śniło. Jestem naprawdę wdzięczny, że wystąpili w nim mieszkańcy miasta. No i zawsze chciałem pracować z Ozzym!”.