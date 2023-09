Aby ukoronować wspólne sukcesy, Timbaland, Furtado i Timberlake wydali wspólny utwór „Give It To Me”, który także trafił na szczyt Hot 100. Teraz słynne trio powraca, by ponownie podbić listy przebojów. Dance-popowy utwór „Keep Going Up!” zawiera to, co najlepsze, od całej trójki gwiazd.