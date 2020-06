Tiësto w duecie z niemiecką wokalistką ILIRĄ – „Lose You” to jeden z najpopularniejszych kawałków z nowego albumu słynnego producenta, ma już ponad 5 mln streamów. Przypominamy, że najnowsze wydawnicto Tiësto, „The London Sessions”, ukazał się w maju tego roku.

Na krążku pojawiły się ekscytujące duety z takimi gwiazdami jak Becky Hill, KAMILLE, Mabel, Violet Skies, Rita Ora i wielu innych. Na wydawnictwie nie zabrakło również „On my California” z gościnnym udziałem Snoop Dogga oraz wielkiego hitu „Jackie Chan”, gdzie słyszymy między innymi Post Malone’a.

Tiësto o swoim nowym albumie mówi:

– Bardzo zainspirowałem się londyńską sceną. Londyn zawsze był świetnym miejscem do odkrywania nowych brzmień i artystów, którymi można się zainspirować. Praca z niektórymi z nich w tym cudownym mieście była dla mnie wspaniałym przeżyciem. Jestem niezwykle podekscytowany, że mogę podzielić się z całym światem efektem tych tygodni w Londynie.