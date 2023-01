Na soundtracku do filmu „Avatar: Istota wody” znajdzie się premierowy utwór The Weeknd – „Nothing Is Lost (You Give Me Strength)”. Wydawnictwo trafi do serwisów cyfrowych 15 grudnia, dzień przed premierą wyczekiwanego filmu Jamesa Camerona.

Epicki utwór The Weeknd został napisany przez artystę, a wyprodukowany przez Swedish Housa Mafia i Simona Franglena, nagrodzonego Oscarem kompozytora całej ścieżki dźwiękowej.