Utwór “In Your Eyes” promuje najnowsze wydawnictwo The Weeknd – “After Hours”.

Album The Weeknd ukazał się w ostatni piątek, a już teraz możemy cieszyć się wydaniem deluxe wzbogaconym o remiksy m.in. w wykonaniu Chromatics czy The Blaze. „After Hours” bije kolejne rekordy w serwisach cyfrowych, a także zbiera znakomite recenzje.