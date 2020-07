Prawdziwy klejnot w obszernej dyskografii The Rolling Stones – „Goats Head Soup” z 1973 roku – ukaże się w nowej wersji. Premiera 4 września. Na wydawnictwo trafią trzy niepublikowane wcześniej utwory, w tym „Criss Cross”.

„Goats Head Soup” ukaże się w kilku wariantach, w tym m.in. 4CD i boks winyl. Reedycja pojawia się po premierowym singlu „Living In A Ghost Town” oraz świetnie przyjętym występie grupy w ramach „One World: Together at Home”. W trakcie koncertu organizowanego przez Global Citizen, The Rolling Stones wykonało „You Can’t Always Get What You Want”.

Na reedycji, poza podstawową tracklistą, pojawi się 10 dodatkowych utworów, w tym 3 niepublikowane nigdy wcześniej. Pierwszy z nich to „Criss Cross”, dostępny już w serwisach cyfrowych. Kolejne nowości to „Scarlet” z Jimmym Page’em na gitarze oraz „All The Rage”.

„Scarlet”, pełne gitarowych niuansów, jest uzależniające tak samo jak inne utwory The Rolling Stones z tamtej ery. Poza Page’em, w piosence słyszymy gościnnie też Ricka Grecha (Blind Faith).

„All The Rage” ma marszowy rytm będący godnym następcą „Brown Sugar”, a perkusyjny „Criss Cross” to rasowy rock w wydaniu The Rolling Stones. Wśród dodatkowych utworów na wydawnictwo trafią też nowe wersje „100 Years Ago” czy „Hide Your Love”. Nad wszystkim czuwał producent Glyn Johns.

Częścią reedycji „Goats Head Soup” będzie także koncertowy album „Brussels Affair” – koncert z Belgii zarejestrowany jesienią 1973. Za miks odpowiada Bob Clearmountain. Ten materiał był dostępny wcześniej jedynie w ramach serii oficjalnych bootlegów The Rolling Stones wydanych w 2012 roku. W setliście koncertu z Brukseli nie zabrakło takich utworów jak „Tumbling Dice”, „Midnight Rambler”, „Jumping Jack Flash”, „Star Star”, „Dancing With Mr. D”, „Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)” czy „Angie”.

CD i boks winylowy to oryginalny album zmiksowany w systemach 5.1 Surround Sound, Dolby Atmos i Hi-Res, jak również klipy do „Dancing With Mr. D”, „Silver Train” i „Angie”. Do wydawnictwa dołączona zostanie 100-stronowa książka ze zdjęciami, reprodukcjami plakatów koncertowych i esejami pióra Iana McCanna, Nicka Kenta i Daryla Easlea.

Jak pisze McCann: „Goats Head Soup” debiutowało z pompą. Wbrew temu, co czytamy obecnie, w 1973 roku dzieciaki słuchały nie tylko glam rocka, metalu, progu i Philly soulu. Tę płytę Stonesów kupiły tysiące, wysyłając album na szczyty list sprzedaży w USA i UK. To był piąty numer jeden The Rolling Stones w Wielkiej Brytanii.

Nagrania do „Goats Head Soup” odbyły się na Jamajce, w Los Angeles i Londynie. Była to ostatnia współpraca zespołu z producentem Jimmym Millerem. Album był następcą podwójnego „Exile On Main St.”. Pierwszym singlem był „Angie” – utwór, który później wpisał się na stałe do kanonu najważniejszych piosenek grupy. Co ciekawe, Bob Dylan w rozmowie z „The New York Times” wymienił balladę jako jedną z trzech piosenek The Rolling Stones, które sam chciałby napisać.

Autorem zdjęcia na okładce albumu jest David Bailey.

Album już przy premierze zdobył przychylność krytyków. „Taką muzykę mogą stworzyć tylko dobrzy muzycy, którzy znają się wzajemnie” – pisał Charlie Gillett na łamach „Let It Rock”, natomiast w recenzji Buda Scoppa z

„Rolling Stone” czytamy: „Stonesi odnieśli sukces, bo rzadko kiedy zapominali, jaki przyświeca im cel – kreowanie rock & rollowych dramatów. (…) Ten zestaw z pewnością jest jednym z najbogatszych muzycznych doświadczeń tego roku”.

Reedycja „Goats Head Soup” w różnych formatach dostępna od 4 września 2020.