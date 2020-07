Po olbrzymim sukcesie singla „Caution” (#1 Alternative oraz Triple A Radio Charts), zespół The Killersprezentuje nowy utwór „My Own Soul’s Warning”. To kolejna zapowiedź albumu „Imploding the Mirage”.

Okładka „My Own Soul’s Warning” została namalowana przez Thomasa Blacksheara, który jest też autorem artworku do całego albumu. Obraz jest częścią serii opowiadającej o plemieniu Wron – rdzennych mieszkańcach Ameryki zamieszkujących stan Montana.

The Killers otrzymali od plemienia oficjalne błogosławieństwo na przedstawienie członków społeczności w okładkach: „Artyści żyjący na całym świecie, zainspirowani naszą społecznością, to dla nas olbrzymi zaszczyt oraz możliwość upamiętnienia naszego dziedzictwa. Plemię Wron w czasach COVID-19 oraz niesprawiedliwego działania policji tym bardziej zdaje sobie sprawę ze znaczenia działań, które mogą przynieść ukojenie dla naszych dusz”.

The Killers ogłosili niedawno nowe daty trasy w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii – przełożone koncerty odbędą się w maju i czerwcu 2021. Jako support pojawią się (na wybranych datach): Blossoms, Sam Fender oraz Manic Street Preachers.

„Imploding the Mirage” to szósty album The Killers, następca wydanego w 2017 „Wonderful Wonderful”. Za produkcję odpowiadają zespół wraz z Shawnem Everettem oraz Janathanem Rado z Foxygen. Nagrania odbyły się w Los Angeles, Las Vegas i Park City w Utah. To pierwszy album napisany i nagrany przez zespół poza rodzinnym Las Vegas. Na krążku pojawią się znakomici goście: Lindsey Buckingham, kd lang, Weyes Blood, Adam Granduciel, Blake Mills oraz Lucius.

Od czasu debiutanckiego „Hot Fuss” (2004), The Killers sprzedali 28 mln egzemplarzy albumów, grali na stadionach oraz festiwalach na całym świecie i wygrali szereg nagród. „Wonderful Wonderful” trafiło na szczyt zestawienia Billboard. Album był listem miłosnym dla żony Brandona Flowersa, która zmagała się z depresją. „Imploding the Mirage” to słońce po burzy: po przepracowaniu smutku czas na radosne świętowanie. Płyta opowiada o wiecznej miłości, pokonaniu trudności, sile czerpanej z przyjaźni i więzi rodzinnych.