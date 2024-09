The Dumplings z radością zapraszają na premierę nowego utworu pt. “To nie powtórzy się”. To już drugi singiel, po entuzjastycznie przyjętym “W naszym zabetonowanym mieście”, wydanym w czerwcu. Niedawno zespół ogłosił także jesienną trasę koncertową, podczas której będzie można usłyszeć te utwory na żywo.

“To nie powtórzy się” jest refleksyjną opowieścią o przemijaniu i nieuchronności czasu, które “gryzą” nas wszystkich – nie pozostawiając miejsca na powtórki. Utwór porusza temat lęku przed zatraceniem siebie w codzienności oraz ucieczki przed czasem, który nieustannie popycha nas do przodu. Oddajemy Waszej uwadze piosenkę “To nie powtórzy się” i polecamy zajrzeć uważnie do szczelin istnienia. Tak, żeby co zwykłe, a tak naprawdę niezwykłe, nie umknęło. – dodaje Justyna Święs, wokalistka i autorka tekstu.