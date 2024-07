Francuski DJ i producent sprzedał dotychczas ponad 1,6 mln płyt, zdobywając liczne złote i platynowe wyróżnienia nie tylko w ojczyźnie, ale także w kilku innych krajach.

Znany z takich hitów jak „Fade out Lines”, „To Let Myself Go”, „Castle in the Snow” czy „Quando Quando” artysta wraca z piosenką „The Morning Sun”. Utrzymany w klimacie reggae utwór jest idealną propozycją na rozpoczynające się słoneczne lato.