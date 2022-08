Brytyjski duet Tears For Fears wydaje pierwszy studyjny album od 17 lat. „The Tipping Point” to zdaniem wielu wpływowych mediów, w tym Pitchforka, Vulture czy Stereogum, jedna z najbardziej wyczekiwanych płyt 2022 roku. To śmiałe, piękne i pełne siły brzmienie duetu, który tworzą Roland Orzabal i Curt Smith.