To już pewne – świat należy do Taylor Swift. Artystka zaprezentowała dziesiąty album studyjny „Midnights”, dedykowany 13 bezsennym nocom. Zaledwie 3 godziny po premierze Swift wydała siedem dodatkowych utworów w ramach specjalnej edycji „3am Edition”.

Artystka zapowiedziała album podczas przemówienia na tegorocznej gali MTV VMA. Następnie zaczęła dzielić się szczegółami na temat albumu online: – To zbiór napisanej w środku nocy muzyki, podróż przez lęki i słodkie sny. Drogi, które przemierzamy i demony, z którymi się mierzymy. Dla tych z nas, którzy się miotali, wycofali i zdecydowali się zapalić latarnie, aby wyruszyć na poszukiwania – z nadzieją, że może kiedy zegar wybije dwunastą… spotkamy samych siebie.

„Midnights” został wyprodukowany przez stałego współpracownika Swift, Jacka Antonoffa oraz przez samą artystkę. Antonoff napisał także kilka utworów, w tym otwierający album „Lavender Haze”, razem z Zoë Kravitz, Markiem Spearsem, Jahaanem Sweet i Samem Dew. Na albumie usłyszeć możemy także piosenkę napisaną razem z partnerem artystki, „Sweet Nothing”. Joe Alwyn znów skrył się pod pseudonimem William Bowery.

Zainspirowana łączącym ich uczuciem, Taylor napisała także „Snow On The Beach” – w utworze pojawia się gościnnie Lana Del Rey.

Wiodącym singlem promującym wydawnictwo jest utwór „Anti-Hero”, jedna z ulubionych piosenek Swift. Oficjalny teledysk – pierwszy w tej erze – ukaże się już o 14 polskiego czasu. „It’s me, hi / I’m the problem, it’s me”, śpiewa artystka.