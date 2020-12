Tallisker, francuska wokalistka i kompozytorka, połączyła siły z LA Vision – producentem, który wspólnie z Gigim D’Agostino stworzył wielki radiowy hit „Hollywood”. Efektem tej współpracy jest singiel „Somewhere”.

Tallisker napisała „Somewhere” w kwietniu 2019, parę tygodni po niezwykle inspirującej wycieczce do Iranu. Będąc w Teheranie, Tallisker odkryła magię perskiej muzyki, a szczególną uwagę zwróciła na instrument o nazwie kemancze. Artystka postanowiła, że musi nagrać coś z osobą, która gra na tym instrumencie. Udało się jej odnaleźć odpowiednią osobę: Firooze Raeesdanę. Tallisker nie spodziewała się, że to spotkanie doprowadzi do nagrania „Somewhere”.