“1-800-OŚWIECENIE” zapowiadany jest jako album konceptualny, ale nie w charakterze fabularnym, tak jak było to w przypadku wcześniejszego “Marmuru”. Póki co na platformach streamingowych wylądowały dwa pierwsze utwory z nowej płyty. Maxi-singiel zawiera słodko-gorzkie “Gelato”, a także one take w postaci “Makarena Freestyle”. Oba utwory zostały wyprodukowane przez Rumaka.