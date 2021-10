Sobel i sanah nagrali utwór na start platformy Mastercard Music. Sobel i sanah – najpopularniejsi w Polsce artyści młodego pokolenia wspólnym utworem „cześć, jak się masz” inaugurują platformę muzyczną Mastercard Music, której celem jest łączenie ludzi przez muzykę bez względu na różnice, które ich dzielą. Utwór „cześć, jak się masz?” dostępny jest we wszystkich platformach streamingowych, a wideoklip nagrany z udziałem artystów można oglądać na platformie YouTube. Nowy projekt muzyczny marki Mastercard to zaproszenie do świata muzycznych przeżyć ponad podziałami. Reprezentujący różne gatunki muzyczne Sobel i sanah to pierwszy z

Duetów Mastercard w ramach platformy Mastercard Music.Ona – objawienie polskiego popu ostatnich lat, delikatna, romantyczna, bezpretensjonalna. W ciągu miesiąca niemal 2 mln użytkowników słucha jej utworów na platformie Spotify. Obok niej on – wrażliwy, bezkompromisowy, szczery do bólu muzyk, którego klipy na platformie YouTube obejrzane zostały ponad pół miliarda razy. Pozornie Sobel i sanah wpisują się idealnie w kulturowe klisze, jakie narosły wokół popu i rapu. Ale jednocześnie każde z nich ma swój sposób, by się z nich wyłamywać – muzyką, tekstami i osobowością. Do tej pory wyłącznie solo. Pomimo, że tak różni, mają ze sobą wiele wspólnego. Zauważyli to fani artystów, którzy od jakiegoś czasu domagali się ich pierwszego, wspólnego singla. Szukając nieoczywistych duetów, które mogą łączyć ze sobą słuchaczy o odmiennych gustach marka Mastercard zaprosiła artystów do współpracy.Okres pracy nad tym utworem był dla mnie jednym z najjaśniejszych w tym roku. Śledzę Zuzię od jej samego początku, jeszcze przed jej poszybowaniem na szczyt polskiego rynku.

Wiedziałem, że w końcu nagramy coś razem, to było nieuniknione. Mogę nawet śmiało stwierdzić, że na tym nie poprzestaniemy. Niby jesteśmy z innych bajek, a jednak mamy tą samą energię w studiu i przekuliśmy ją na „cześć, jak się masz?”. To utwór o uczuciu miłości tak silnym, że aż bolesnym. Niektórzy mogą być zaskoczeni samą piosenką, ale już kiedyś wspominałem, że muzyka dla mnie nie ma granic. A jeśli numer wywołuje emocje i skłania do myślenia, będzie ona zawsze ponad podziałami – mówi Sobel o udziale w projekcie Mastercard Music i współpracy z sanah.Już od dłuższego czasu bardzo chciałam stworzyć coś wspólnie z Soblem! Cieszę się, że gdy usiedliśmy razem w studio totalnie rozumieliśmy się muzycznie i wiedzieliśmy, że powstaje utwór, z którego będziemy baaardzo zadowoleni. Do tego mieliśmy okazję występować już na jednej scenie, więc mega ucieszyłam się z zaproszenia do wzięcia udziału w kampanii Mastercard Music.

Super, że mimo różnic w muzyce mojej i Szymona znaleźliśmy wspólny język i nasze dwa światy skomponowały się w piosence „cześć, jak się masz?”. Mamy nadzieję, że dla Was będzie to również jednocząca moc dźwięków! – opowiada sanah.Wspólny utwór Sobla i sanah to emocjonalny dialog o potędze miłości. Autentyczna, przejmująca szczerością piosenka porusza i wciąga od samego początku do końca. Młodzi artyści opowiadają muzyczną historię, w której każdy może odnaleźć swoje emocje. Utwór tak jak cały twórczy projekt, którego inicjatorem jest Mastercard, ma właśnie takie zadanie: łączyć ludzi o różnych gustach i poglądach.