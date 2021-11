Niedługo po udanej letniej trasie koncertowej w Europie i koncercie na Fest Festiwalu, najlepsza alternatywna popowa szwedzka grupa Smith & Thell powraca z singlem „Pixie’s Parasol”.

Maria Smith opowiada o utworze: „Pixie’s Parasol” to podziękowanie dla naszych fanów, nasz sposób na powiedzenie, że wszyscy jesteśmy razem w tym pięknym gównie zwanym życiem. Codziennie otrzymujemy wiadomości od ludzi, którzy mówią nam o swoich zmaganiach i o tym, jak ważna jest dla nich muzyka w próbach uzdrowienia, odpowiadamy: słyszymy was. To piosenka o przebywaniu w tym samym pokoju, co inni ludzie i jednoczesnej całkowitej samotności. O widzeniu i doświadczaniu tych samych rzeczy, co inni, ze świadomością, że twoja wersja jest widziana przez szarą soczewkę. O poczuciu, że żadne starania nie są wystarczające i szukaniu szczęścia w destrukcyjnych miejscach”.