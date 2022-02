„Can’t Get Enough” zapowiada nadchodząca płyta Sigmy, „Hope”, która ukaże się 6 maja. Nowy album będzie następcą pokrytego złotem debiutu „Life”, który zgromadził ponad półtora miliarda odsłuchów.

Sigma to jeden z popularniejszych wykonawców na brytyjskiej scenie tanecznej. Duet współpracował z takimi gwiazdami jak Paloma Faith, The Chainsmokers, Rita Ora, Quavo, Jack Savoretti czy John Newman. Sigma to także pierwsi przedstawiciele drum and bass, którzy dali koncert w legendarnej Royal Albert Hall. Ponadto ich single można było usłyszeć w prestiżowych kampaniach, w tym dla Giorgio Armaniego („My Way”), a utwór „Hope” uświetnił ceremonię zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Tokio.