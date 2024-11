„Shawn Mendes: For Friends and Family Only (A Live Concert Film)” to film towarzyszący premierze wyczekiwanego albumu Shawna Mendesa „Shawn”. Obraz będzie dostępny przez jeden dzień, wyłącznie w kinach. Fani zobaczą cały materiał z albumu w wydaniu koncertowym, dzień przed premierą. Zarejestrowany występ odbył się w Bearsville Theater w Woodstock w stanie Nowy Jork. Shawn nie tylko gra i śpiewa, ale także przeplata występy osobistymi zwierzeniami. Artysta opowiada również o inspiracjach stojących za poszczególnymi piosenkami. Dzięki temu fani mogą zajrzeć w umysł artysty i sprawdzić, jak wyglądała kreatywna podróż, której finałem jest album „Shawn”.