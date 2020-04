„Boyfriend” promuje rozszerzoną wersję najnowszego krążka Seleny Gomez “Rare (Deluxe)”, wzbogaconą o cztery utwory. Artystka postanowiła przekazać część zysków za zakupy w oficjalnym sklepie na rzecz Plus1 COVID-19 Relief Fund oraz MusiCares COVID-19 Relief Fund.

Na wersję deluxe trafiły dodatkowe utwory: „Boyfriend”, „She” oraz „Souvenir”, jak również ulubieniec fanów „Feel Me”.

Ogłaszając premierę nowego singla, Selena Gomez napisała na swoim Instagramie:

Wielu z Was wie, jak bardzo cieszyłam się na myśl o możliwości wydania utworu „Boyfriend”. To beztroska piosenka o upadaniu i zakochiwaniu się ponownie, a także o tym, że nie potrzebujesz nikogo innego tylko siebie samego, by być szczęśliwym.

Napisaliśmy ten utwór długo, długo przed obecnym kryzysem. W obecnym kontekście chciałabym jasno podkreślić, że chłopak jest teraz bardzo daleko od listy moich życiowych priorytetów. Podobnie jak wszyscy inni na świecie, modlę się za bezpieczeństwo, jedność i wyzdrowienie dla wszystkich w czasach pandemii.

Dlatego też osobiście wspieram Plus1 COVID-19 Relief Fund, jak również przekazuję 1$ z każdego zamówienia w moim oficjalnym sklepie na cele funduszu. „Rare (Deluxe)” z singlem „Boyfriend” dostępne od 9 kwietnia.