„Ze mną tańcz” to drugi singiel Sarsy zapowiadający jej nowy album „RUNOSTANY”. Teledysk do utworu został zrealizowany w niezwykle innowacyjnej technologii. Ten klip przeniesie Was do innej rzeczywistości, a może do snu…Sarsa jest pierwszą polską artystką, która wspólnie ze studiem Melt stworzyła tak nowatorski teledysk. Klip do „Ze mną tańcz” został zrealizowany z użyciem technologii XR. Rozszerzona rzeczywistość XR to ogólny termin obejmujący wszystkie technologie immersyjne, rzeczywistość rozszerzoną AR, rzeczywistość wirtualną VR i rzeczywistość mieszaną MR. Oznacza to, że Sarsa na ponad 3 minuty miała okazję przenieść się w czasie rzeczywistym do świata wirtualnego, który został wykreowany specjalnie na potrzeby tej produkcji.