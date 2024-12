– Zanim zrozumiałam, że życie jest „jak w filmie”, było mi ciężko i doskwierał mi wieczny i niezrozumiały czegoś brak. On wciąż bywa, że wraca – otwarcie opowiada Sarsa. – Szukałam więc siebie w podcastach, w ludziach i dziwnych miejscach… Poszukiwałam siebie we wspomnieniach zanim stałam się Sarsą. Z kolei w tych poszukiwaniach Marty prawie zgubiłam Sarsę do końca. Tożsamość dla artysty jest czymś niezmiernie istotnym, koniecznym, by czuć się dobrze, patrząc w lustro. Na szczęście świat każdego dnia daje znaki i mruga.