Sara James jako gość specjalny wykonała swój najnowszy utwór podczas ostatniego, półfinałowego odcinka amerykańskiego show

„Sunshine State of Mind” to singiel zapowiadający debiutancki album młodej artystki. Utwór powstał w niezwykle inspirującym mieście, Los Angeles i został stworzony we współpracy z utytułowanym producentem, Johnem Samuelem.