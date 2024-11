Debiutancki album Sary James to połączenie młodzieńczej energii i dojrzałych brzmień

„PLAYHOUSE”, debiutancki album Sary James, to produkcja, która z miejsca przyciąga uwagę swoją świeżością i zróżnicowaniem brzmieniowym. Artystka, znana już z udziału w międzynarodowych projektach muzycznych i szerokiej obecności na polskiej scenie, po raz pierwszy prezentuje pełny materiał, który z jednej strony kończy okres 3 lat od kiedy zaczął on powstawać, a jednocześnie daje przedsmak tego, co jeszcze przed nią w przyszłości. Na płycie znajdziemy mieszankę popu, R&B, elektroniki, a nawet rapu, co sprawia, że album brzmi zarówno nowocześnie, jak i bardzo charakternie.