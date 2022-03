Miniony rok okazał się przełomowy dla młodziutkiej Sary James, która po sukcesie w finale Eurowizji Junior na stałe zagościła w pierwszej lidze polskich artystów i zaskarbiła sobie sympatię milionów słuchaczy. Debiutancki singiel Sary zatytułowany „Somebody” od miesięcy usłyszeć można we wszystkich wiodących stacjach radiowych, ale dla wokalistki to wcale nie powód by osiadać na laurach. Sara właśnie zaserwowała swoim fanom kolejny utwór, „Nie Jest Za Późno”.