Ten rok należy do sanah. Jej “Szampan” był oficjalnie najczęściej graną piosenką w polskich radiach w pierwszej połowie 2020. I on, i następny singiel „Melodia” mogą pochwalić się największą ilością odtworzeni w serwisie Youtube/Vevo – odpowiednio 42 i 25 milionów wyświetleń w zaledwie kilka miesięcy to wynik, który dla artystów nie-hip-hopowych jest często poza zasięgiem. W tym roku mimo reżimu sanitarnego zagrała już więcej koncertów niż największe polskie gwiazdy, niejednokrotnie występując aż 2 razy w ciągu jednego dnia. Choć debiutancką płytę “Królowa dram” wydała w maju b.r., ogromna ilość świeżych, właśnie nagranych piosenek nie pozwala na siebie dłużej czekać – a “No sory” to właśnie pierwsza odsłona nowego rozdziału w karierze tej 22-letniej artystki.