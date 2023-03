Sam Feldt i Jonas Blue prezentują drugi singiel „Crying On The Dancefloor” we współpracy z Violet Days! W ubiegłym roku duet połączył siły pod pseudonimem Endless Summer i wydał pierwszy utwór „Till The End” z Sam DeRosą. Cały projekt skupia się na ucieczce, którą fani muzyki tanecznej odnajdują w rave’ach. Artyści postawili sobie za cel, aby pozytywna energia towarzyszyła im przez cały rok. Najnowsze wydawnictwo pojawia się tuż przed wyczekiwanym Miami Music Week