Ray Dalton to nominowany do nagrody Grammy artysta pochodzący z Seattle. Po wielkim sukcesie utworu „In My Bones” wydał nowy singiel „Don’tMake Me Miss You”. Jak zwykle w przypadku tego twórcy, możemy spodziewać się podnoszącej na duchu piosenki, która wywoła uśmiech na naszych twarzach.

Jego wielokrotnie nagradzany hip-hopowy hymn nagrany z Macklemorem i Ryanem Lewisem o nazwie „Can’tHoldUs” był kamieniem węgielnym dla wielkiej kariery. Udało mu się zdobyć numer jeden na czterech różnych listach Billboardu, tytuł najczęściej streamowanego utworu 2013 roku w Spotify i dwie nagrody MTV. Ray współtworzył także hit Madcona „Don’tWorry”, który był numerem jeden w 21 krajach. Później nadszedł czas na solowy kawałek „In My Bones”, który podbił radiostacje nie tylko w Polsce, ale też w Europie.