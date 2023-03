„Do It Again” to następca przeboju „Call It Love” z Felixem Jaehnem. Ciężko o bardziej adekwatny tytuł singla. Dwukrotnie nominowany do Grammy Ray Dalton ma szansę ponownie podbić listy przebojów. „Moją misją od początku jest inspirowanie ludzi muzyką i sprawienie, by zapomnieli o swoich problemach. Chcę napełniać życia innych radością oraz nadzieją”, zdradza Ray. „Do It Again” potwierdza, że Ray jest wierny swej obietnicy. Najnowszy singiel pozwala nam oderwać się od codzienności na co najmniej trzy minuty. Jego wokal i tekst piosenki rozgrzeją nasze serca, przygotowując nas na letnie upały.