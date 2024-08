Rag’n’ Bone Man powraca z podnoszącym na duchu utworem „Rush Of Blood”. To współczesna piosenka popowa z radosną duszą lat 70. Ten szybki i zaraźliwy utwór poprawiający samopoczucie został zmiksowany przez legendarnego Marka „Spike” Stenta (Miley Cyrus „Flowers”/Harry Styles „As It Was”) i pochodzi z nadchodzącego albumu „What Do You Believe In?”. Pierwszy singiel z tego wydawnictwa pojawił się w 23 krajach na listach NMF i zyskał 9 milionów odtworzeń łącznie.