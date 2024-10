Rag’n’Bone Man zaprezentował właśnie swój najnowszy singiel „Pocket” – trzecie wydawnictwo promujące jego trzeci album studyjny „What Do You Believe In?”, którego premiera odbędzie się już 18 października.

„Pocket”, który w istocie jest balladą, eksploruje tematy emocjonalnej głębi, zabierając słuchaczy w podróż przez wrażliwość i głęboką miłość. Rory wyjaśnia: „Jest o kimś, kto naprawdę cię wspiera. Kiedy ja i moja żona gdzieś wychodzimy, wystarczy, że na mnie spojrzy i oboje wiemy, że pora wyjść. Niezbyt komfortowo czuję się w sytuacjach towarzyskich – miło jest mieć kogoś, kto zna cię na tyle dobrze, że może dać ci wymówkę, żeby wyjść. «Pocket» jest właśnie czymś takim. To opowieść o miłości, która fizycznie i metaforycznie może wyciągnąć cię z dyskomfortu”.