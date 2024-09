R3HAB i Sophie and the Giants połączyli siły we wspólnym singlu. Multiplatynowi artyści zaprezentowali „All Night” to powiew świeżego, dance-popowego powietrza w świecie, który czasem może wydawać się przytłaczający. Połączenie nostalgicznego wokalu Sophie i dynamicznej produkcji R3HABA przełożyło się na zaraźliwy, energetyczny klejnot pełen diabelskiej energii i dobrych wibracji. Remake platynowego hitu „All Rise” popowej grupy Blue z 2001 r. zachęca do wspominania chwil spędzonych na parkiecie z przyjaciółmi i nowo poznanymi ludźmi.