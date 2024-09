Purple Disco Machine opowiada o „All My Life”: „To była ostatnia piosenka, którą napisałem na album. Szukałem podnoszącej na duchu letniej piosenki, którą mógłbym grać podczas moich setów. Odezwałem się więc do The Magician, którego ponownie spotkałem na zeszłorocznym Tomorrowland.

Najpierw pracowaliśmy nad podkładem, zagrałem go kilka razy na moich koncertach. Wyszło naprawdę dobrze, ale czułem, że jeśli chcę dodać go do albumu, będzie potrzebował górnej linii. Przedstawiliśmy go różnym autorom i jeden z tekstów okazał się idealnie pasować. Jest taki chwytliwy! Na początku nie byłem co do niego przekonany – myślałem, że to może być za dużo, ale przetestowałem go z publicznością i wszyscy ci śpiewający z rękami w górze przekonali mnie, że to odpowiedni kawałek. Jestem tak szczęśliwy, że The Magician jest teraz częścią mojego albumu! W przypadku «Paradise» chciałem współpracować tylko z ludźmi, których podziwiam, dlatego tak fajnie jest mieć go na płycie”.

„Paradise” to coś więcej niż tylko album – to głęboka eksploracja tego, co sprawia, że miejsce, chwila czy uczucie stają się naprawdę transcendentne.