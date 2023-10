Nie da się ukryć, że PNAU i Empire of the Sun kształtują światową scenę muzyki elektronicznej od prawie dwóch dekad. Razem mają na koncie miliardy streamów i ogromne hity, które okupowały szczyty list przebojów. Teraz grupy połączyły siły w utworze „AEIOU”. Singiel wyposażono w nieziemski głos Luke’a Steele’a z Empire of the Sun w połączeniu z charakterystycznym brzmieniem PNAU.

„AEIOU” to pierwsza nowa muzyka Empire of the Sun od siedmiu lat, a także zapowiedź nadchodzącego szóstego albumu studyjnego PNAU. Krążek „Hyperbolic” ukaże się na początku 2024 roku. PNAU (Nick Littlemore, Peter Mayes, Sam Littlemore) i Empire of the Sun (Nick Littlemore, Luke Steele) od lat współistnieją jako dwa z wielu artystycznych przedsięwzięć Nicka Littlemore’a, jednak nigdy wcześniej nie zjednoczyli się w jednym utworze.

Jak wyjaśnia Nick Littlemore: „To dla nas wymarzone wydawnictwo. Wpadliśmy na pomysł piosenki opartej na samogłoskach jeszcze zanim poznaliśmy Eltona, ale nigdy nie udało nam się go zrealizować – aż do teraz. Okazuje się, że warto było czekać. W wielkim stylu, wreszcie prezentujemy współpracę z Empire of the Sun! Głos jak żaden inny, niech poprowadzi was na parkiet”. Luke Steele z Empire of the Sun dodaje: „Ta piosenka opowiada o tym, żeby świat nie pozwolił, aby ogród Eden wewnątrz nas wszystkich został zepsuty”.