Po niesamowitym, pełnym sukcesów 2021 roku, Olivia Addams powraca z nowym utworem! „Never Say Never” to na pozór lekki, przyjemny numer, który po wsłuchaniu się w tekst nabiera zdecydowanie głębszego znaczenia: obserwując jak życie ucieka nam przez palce, nie warto odkładać niczego na jutro i skupić się na tym, co „tu i teraz”, robiąc to, co naprawdę kochamy.