To już czwarty kawałek zapowiadający nowy album zespołu, „No One Else Can Wear Your Crown”, którego premiera zaplanowana jest na 7 lutego 2020.

Oh Wonder w „Happy” analizują miłość w czasach milenialsów. Utwór zainspirowany jest momentem, w którym życzysz swojemu byłemu partnerowi szczęścia w nowym związku i robisz to szczerze. Singiel powstał z myślą o byłej dziewczynie Anthony’ego. Co ciekawe, śpiewający duet łączy relacja prywatna.

„No One Else Can Wear Your Crown” zostało w całości napisane i wyprodukowane w domowym studiu Oh Wonder, a w miksach uczestniczył Cenzo Townshend (Bat For Lashes, Christine and The Queens, Jungle). Na album trafiło 10 utworów opisujących różnorodne emocje oraz doświadczenia. Część materiału powstała na ostatniej trasie koncertowej zespołu, inne numery w trakcie przerwy, w której Oh Wonder pozwoliło sobie na lekkie podsumowanie dotychczasowej kariery (album w top 10, miliard streamów, wyprzedane koncerty na całym świecie).

Motywami przewodnimi „No One Else Can Wear Your Crown” są samoakceptacja, dodawanie siły oraz radość. Słychać to nie tylko w „Happy”, ale również w „Hallelujah”, pierwszym singlu, który promował wydawnictwo. Josephine i Anthony napisali ten kawałek z myślą o wszystkich osobach, które usłyszały kiedyś, że nie mogą czegoś zrobić.

Po wysłuchaniu „No One Else Can Wear Your Crown” ciężko jest nie uwierzyć zarówno w siłę Oh Wonder, jak również to, że będzie lepiej. Josephine i Anthony zgrabnie poruszają się między wielkimi pytaniami o miłość oraz z pozoru prozaicznymi, ale jakże ważnymi sprawami, jak chociażby kwestia „co zrobimy z naszym psem, gdy ruszymy w trasę?”. „No One Else Can Wear Your Crown” to szczere i pogodne antidotum na trudne czasy, zaserwowane przez zespół, który może być pewny swojej świetlanej przyszłości. Pytasz, uwierzysz, dostaniesz.