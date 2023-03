Grupa Nothing But Thieves powraca z nowym singlem oraz teledyskiem „Welcome to the DCC”. Rockowy utwór z eksperymentalnym funkowym akcentem i wpływami lat 80. ma nieco inne brzmienie od tego, do którego nas przyzwyczaili. Początkowe napięcie przeradza się w optymistycznie brzmiące syntezatory i potężny refren. Jak mówią: „Welcome to the DCC – Dead Club City!”. W skład Nothing But Thieves wchodzą Conor Mason (wokal, gitary), Joe Langridge-Brown (gitary), Dominic Craik (gitary, klawisze), Philip Blake (gitara basowa) i James Price (perkusja).